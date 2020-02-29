Рухани призвал все страны объединяться, чтобы бороться с коронавирусом

Об этом Хасан Рухани сказал в телефонного разговоре с эмиром Катара шейхом Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. «Ваша поездка в Тегеран была успешной в развитии отношений и сотрудничества, и я надеюсь, что оба лидера встретятся в Дохе в будущем, чтобы развивать отношения и Сотрудничество и предпринять более эффективные шаги», - отметил он.

«К счастью, министерство здравоохранения и медицинского образования Ирана смогло успешно управлять ситуацией», - сказал президент, добавив, что сегодня коронавирус стал глобальной проблемой.

«Исламская Республика Иран осуществляет конкретные медицинские протоколы о торговле и экспорте товаров и привержена этому», - заключил он.

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