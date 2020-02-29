29 февр. 2020 г., 14:46
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Иранка стала лучшим тренером Азии по сквошу

Иранка стала лучшим тренером Азии по сквошу

Тегеран, 29 февраля, ИРНА – Иранка Паранд Долатизаде стала лучшим тренером Азии по сквошу в области «Идентификация» данного вида спорта.

Тренеры из Малайзии, Пакистана, Ирана и Южной Кореи стали лучшими тренерами 2019 года по версии федерации сквоша Азии.
Паранд Долатизаде, имеющая сертификат второго уровня на спортивную игру сквош, является тренером сборной Ирана по сквошу.

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