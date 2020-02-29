Иранка стала лучшим тренером Азии по сквошу

Тегеран, 29 февраля, ИРНА - Заместитель министра по исследованиям и технологиям Министерства здравоохранения и медицинского образования Реза Малекзаде сказал, что Иран имеет самый большой объем исследований и инноваций в области рака как в регионе, так и среди исламских стран.