Иранка стала лучшим тренером Азии по сквошу

Тренеры из Малайзии, Пакистана, Ирана и Южной Кореи стали лучшими тренерами 2019 года по версии федерации сквоша Азии.
Паранд Долатизаде, имеющая сертификат второго уровня на спортивную игру сквош, является тренером сборной Ирана по сквошу.
Тегеран, 29 февраля, ИРНА – Иранка Паранд Долатизаде стала лучшим тренером Азии по сквошу в области «Идентификация» данного вида спорта.
Тренеры из Малайзии, Пакистана, Ирана и Южной Кореи стали лучшими тренерами 2019 года по версии федерации сквоша Азии.
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