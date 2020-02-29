На юге Ирана из-за угрозы коронавируса начали проверять экипажи прибывающих судов

«На фоне распространения коронавируса в порту Раджаи-Шахр судна могут причалиться только с разрешением представителей минздорова Ирана», отметил он, добавив, что все работники в порту получили необходимые медицинские информации об этой болезни. Также всем работникам представлена защитная одежда.
По его словам, пока не выявили ни одного случая заражения коронавирусом в портах провиннции Хормозган.
Согласно последним данным, общее число инфицированных в стране по состоянию на полдень 29 февраля составляет 593 человек, из которых 123 человек выздоровели и 43 погибли.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.
Число зараженных новым коронавирусом превысило 85 тыс. человек во всех странах, более 2,9 тыс. скончались.
Бендер-Аббас, 29 февраля, ИРНА – Все экипажи прибыающих судов в порт Раджаи-Шахр на юге Ирана проверяются. Об этом сообщил генеральный-директор штаба портов и судоходство провинции Хормазган Аллах Морад Афифипур в субботу.
«На фоне распространения коронавируса в порту Раджаи-Шахр судна могут причалиться только с разрешением представителей минздорова Ирана», отметил он, добавив, что все работники в порту получили необходимые медицинские информации об этой болезни. Также всем работникам представлена защитная одежда.
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