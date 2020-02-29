Число погибших от коронавируса в Иране достигло 43

По его словам, общее число инфицированных в стране по состоянию на полдень 29 февраля составляет 593 человек, из которых 123 человек выздоровели и 43 погибли.
«Из новых случаев заражения коронавирусом 52 зафиксированы в городе Тегеран, 21 в Куме, 17 в Гиляне, 22 в Голестане, 12 в Исфахане, 18 в провинции Маркази, 12 в Мазендеране, 1 в Южном Хорасане, 1 в Иламе, 8 в провинции Фарс, 6 в Восточном Азербайджане, 3 в Ардебиле, 8 в Альборзе, 4 в Семнане, 5 в Курдистане, 6 в Казвине, 4 в Хузестане, 1 в провинции Систан и Белуджистан и 4 в Йезде. Среди которых, 9 человек погибли», отметил он.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.
Число зараженных новым коронавирусом превысило 85 тыс. человек во всех странах, более 2,9 тыс. скончались.
Тегеран, 29 февраля, ИРНА - Число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло 43 человек, выявлены 205 новых случаев заражения болезнью, сообщил в субботу представитель министерства здравоохранения Исламской Республики Киануш Джаханпур.
По его словам, общее число инфицированных в стране по состоянию на полдень 29 февраля составляет 593 человек, из которых 123 человек выздоровели и 43 погибли.
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