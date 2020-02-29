В Индии представлена самая большая книга «Шахнаме»

Посол Ирана в Индии Али Чегани и ректоры крупных университетов Индии представили самую большую книгу «Шахнаме» в этом культурном мероприятии.

Иранский посол отметил, что эта книга на основе старых индийских экземпляров «Шахнаме» была составлена в течение 6 лет.

Самая большая книга «Шахнаме», длиной в 90 см и шириной в 50 см, весит 32 кг, и вскоре будет представлена также в России.

Индийские преподаватели на этой церемонии также заявили об интересе индийцев к эпическому герою Шахнаме Рустаму.

Рустам – легендарный герой персидского народного эпоса, одна из центральных фигур написанного Фирдоуси «Шахнаме».

Поэма Фирдоуси «Шах-наме» («Книга царей») – это чудесный поэтический эпос, состоящий из 55 тысяч бейтов (двустиший), в которых причудливо переплелись в извечной борьбе темы славы и позора, любви и ненависти, света и тьмы, дружбы и вражды, смерти и жизни, победы и поражения. Это повествование мудреца из Туса о легендарной династии Пишдадидов и перипетиях истории Киянидов, уходящие вглубь истории Ирана через мифы и легенды.