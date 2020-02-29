29 февр. 2020 г., 13:20
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В Индии представлена самая большая книга «Шахнаме»

В Индии представлена самая большая книга «Шахнаме»

Нью-Дели, 29 февраля, ИРНА – Культурный фестиваль, посвященный Шахнаме и иранской идентичности, под названием «Дерево дружбы» по случаю 70-й годовщины дипломатических отношений Ирана и Индии в пятницу прошел в международном центре Индии.

Посол Ирана в Индии Али Чегани и ректоры крупных университетов Индии представили самую большую книгу «Шахнаме» в этом культурном мероприятии.
Иранский посол отметил, что эта книга на основе старых индийских экземпляров «Шахнаме» была составлена в течение 6 лет.
Самая большая книга «Шахнаме», длиной в 90 см и шириной в 50 см, весит 32 кг, и вскоре будет представлена также в России.
Индийские преподаватели на этой церемонии также заявили об интересе индийцев к эпическому герою Шахнаме Рустаму.
Рустам – легендарный герой персидского народного эпоса, одна из центральных фигур написанного Фирдоуси «Шахнаме».
Поэма Фирдоуси «Шах-наме» («Книга царей») – это чудесный поэтический эпос, состоящий из 55 тысяч бейтов (двустиший), в которых причудливо переплелись в извечной борьбе темы славы и позора, любви и ненависти, света и тьмы, дружбы и вражды, смерти и жизни, победы и поражения. Это повествование мудреца из Туса о легендарной династии Пишдадидов и перипетиях истории Киянидов, уходящие вглубь истории Ирана через мифы и легенды.

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