В Иран прибыла вторая партия гумпомощи из Китая

Посольство Исламской Республики Иран в Китае сообщило о поставке партий гумпомощи в Тегеран в следующие дни.
Ранее, посол ИРИ в Китае Мохаммад Кешаварз-Заде в четверг заявил о поставке первой партии гумпомощи из Китая в Иран.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.
Число зараженных новым коронавирусом превысило 85 тыс. человек во всех странах, более 2,9 тыс. скончались.
Пекин, 29 февраля, ИРНА – Вторая партия медицинской помощи для борьбы с коронавирусом, включая более 50 тыс. наборов реагентов для определения нового вида коронавируса и кислородные генераторы из Китая в пятницу прибыла в Иран.
Посольство Исламской Республики Иран в Китае сообщило о поставке партий гумпомощи в Тегеран в следующие дни.
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