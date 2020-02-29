В Иран прибыла вторая партия гумпомощи из Китая

Посольство Исламской Республики Иран в Китае сообщило о поставке партий гумпомощи в Тегеран в следующие дни.

Ранее, посол ИРИ в Китае Мохаммад Кешаварз-Заде в четверг заявил о поставке первой партии гумпомощи из Китая в Иран.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.

Число зараженных новым коронавирусом превысило 85 тыс. человек во всех странах, более 2,9 тыс. скончались.