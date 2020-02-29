29 февр. 2020 г., 11:51
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News Code: 83695124
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Иран занимает первое место по раковым инновациям и исследованиям среди исламских стран

Иран занимает первое место по раковым инновациям и исследованиям среди исламских стран

Тегеран, 29 февраля, ИРНА - Заместитель министра по исследованиям и технологиям Министерства здравоохранения и медицинского образования Реза Малекзаде сказал, что Иран имеет самый большой объем исследований и инноваций в области рака как в регионе, так и среди исламских стран.

Доктор Реза Малекзаде в интервью ИРНА сказал, что «мы достигли значительных успехов в области исследований рака».

По его словам, одна очень многообещающая надежда на раннее обнаружение рака - это использование анализов мочи и крови для людей, которые подвержены раку.

«В Иране у нас очень хорошие исследования в области биомаркеров мочи и крови, и мы надеемся, что это позволит контролировать раковые заболевания в стране», - добавил он.

Малекзаде, ссылаясь на тот факт, что в настоящее время в стране насчитывается около 250 тыс. больных раком, сказал, что ежегодно от этой болезни умирает около 50 тыс. человек и добавляется 125 тыс. новых пациентов. В результате число людей с этим заболеванием увеличивается с каждым годом.

«В Иране у нас было 125 тыс. случаев рака в год 2016 году, из которых около 52 процента приходилось на мужчин, а остальные на женщин, и мы ожидаем, что число случаев заболевания достигнет 150 тыс. в 2025 году, и в течение этого периода добавится ежегодно 5 тыс. новых случаев», - рассказал он.

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