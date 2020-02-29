МИД Ирана: требование Помпео помочь Ирану лицемерно

«Заявления о помощи Ирану в борьбе с коронавирусом со стороны страны, которая оказала широкое давление на иранский народ через экономический терроризм и даже препятствовала закупке лекарств и медицинских принадлежностей, являются нелепыми и политико-психологической игрой», - отметил он.

Мусави продолжил, что Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран находится в тесном контакте со многими странами для удовлетворения потребностей страны в области здравоохранения и для борьбы с коронавирусом, и до сих пор значительная часть ключевых потребностей страны, включая 100 000 диагностических наборов, хирургические маски и т.д. обеспечены дружественными странами, а другие грузы находятся в пути, о котором будут своевременно информированы.

«Противодействие коронавирусу, который в настоящее время стал глобальной эпидемией и охватил многие страны, требует глобальной воли и широкого международного сотрудничества, а не демонстрационных действий, которые политически мотивированы», - добавил он.

По последнему состоянию, число погибших от коронавируса в Иране возросло до 34 человек и выявлены 388 случаев заражения болезнью.

Из новых случаев заражения коронавирусом 64 зафиксированы в Тегеране, 25 в Гиляне, 16 в Куме, 10 в Исфахане, 6 в Мазандаране, 1 в Ардебиле, 3 в Альборзе, 2 в Курдистане, 2 в Семнане, 2 в Казаине, 3 в Хузестане, 2 в Голестане и 4 в Восточном Азербайджане.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.

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