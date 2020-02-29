29 февр. 2020 г., 08:12
Journalist ID: 2388
News Code: 83694722
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Иран и Азербайджан обсудили двусторонние вопросы

Иран и Азербайджан обсудили двусторонние вопросы

Тегеран, 29 февраля, ИРНА - Руководитель аппарата иранского президента Махмуд Ваези и вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев провели телефонный разговор по наиболее важным двусторонним вопросам и путям дальнейшего укрепления отношений между Тегераном и Баку.

Ссылаясь на важную роль культурных и исторических связей между двумя народами в укреплении отношений между Тегераном и Баку, Махмуд Ваези и Шахин Мустафаев подчеркнули, что высокопоставленные чиновники двух стран также прилагают особые усилия для укрепления и укрепления своих отношений.

Руководитель аппарата президента и вице-премьер Азербайджана по телефону, обсуждая, как бороться с коронавирусом, назвали необходимым открытие границ и продолжение торгового обмена в рамках совместного протокола по борьбе с этой болезнью.

Иран и Азербайджан в настоящее время сотрудничают в рамках региональных экономических взаимодействий, чтобы завершить международные грузовые коридоры Север-Юг и соединить железнодорожные линии двух стран, построить грузовые терминалы на иранской земле для перевозки грузов из Ирана через территорию Азербайджанской Республики в Россию и наоборот.

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