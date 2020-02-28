Посольство РФ в Иране временно приостановило оформление и выдачу виз иранцам

"В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации № 446-р от 27 февраля 2020 г. с 00.00 28 февраля 2020 г. Консульский отдел Посольства России в Иране временно приостанавливает прием документов, оформление и выдачу рабочих, частных, учебных, туристических и транзитных виз гражданам Ирана", говорится в сообщении в Telegram-канале.

"Под ограничение подпадают также визы в форме электронного документа для иранских граждан и транзитные визы иностранных гражданам и лицам без гражданства, находящимся либо проживающим на территории Исламской Республики Иран. Ранее выданные транзитные визы аннулируются", говорится в документе.

В нем отмечается, что выдача деловых, гуманитарных, служебных и дипломатических виз будет продолжена в штатном режиме.