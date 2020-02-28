В Иран прибыла пятая партия тестов для выявления коронавируса

"Пятая партия тестов для выявления коронавируса (Covid 19) прибыла в Иран", сообщил Хамельманн в своем Twitter.

Ранее в пятницу посол Китая в Тегеране Чан Хуа сообщил о прибытии в Иран первой партии медицинской и гуманитарной помощи в качестве помощи в борьбе с новым коронавирусом.

По последним данным Минздрава Ирана на 28 февраля, число заражений коронавирусом в стране за сутки увеличилось на 143 человек, достигнув 388, число жертв возросло до 34.

Ранее в пятницу министр здравоохранения Ирана Саид Намаки сообщил, что все иранские школы прекратят работу по меньшей мере до 2 марта, чтобы сдержать распространение коронавируса.