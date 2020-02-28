КНР заявила о готовности оказать Ирану помощь в борьбе с коронавирусом

"У эпидемии нет границ. Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в Китае по-прежнему остается тяжелой, мы готовы в соответствии с необходимостью иранской стороны оказать посильную помощь и поддержку. В настоящее время китайская сторона уже передала иранской партию тестов для выявления вируса. Если у иранской стороны будет еще необходимость, мы готовы рассмотреть это", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.

Китайский дипломат напомнил, что после начала эпидемии Иран оказал Китаю искреннюю дружественную поддержку и помощь, китайская сторона помнит это и глубоко благодарна.

По последним данным Минздрава Ирана на 28 февраля, число заражений коронавирусом в стране за сутки увеличилось на 143 человек, достигнув 388, число жертв возросло до 34.

Ранее в пятницу министр здравоохранения Ирана Саид Намаки сообщил, что все иранские школы прекратят работу по меньшей мере до 2 марта, чтобы сдержать распространение коронавируса.