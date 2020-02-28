28 февр. 2020 г., 17:02
Journalist ID: 2177
News Code: 83694359
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Школы в Иране останутся закрытыми до 2 марта из-за коронавируса

Школы в Иране останутся закрытыми до 2 марта из-за коронавируса

Тегеран, 28 февраля. ИРНА — Все иранские школы прекратят работу по меньшей мере до 2 марта из-за коронавируса COVID-19. Об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения Ирана Саид Намаки.

"Мы приняли решение продлить закрытие школ по всей стране по меньшей мере на три дня, чтобы сдержать распространение коронавирус", сказал он журналистам по итогам очередного заседания национального штаба по борьбе с коронавирусом.

По его словам, что указанный срок может продлиться при необходимости.

Намаки также сказал, что все вузы также прекратят работу еще на одну неделю с 29-го февраля.

В ряде городах Ирана с 23-го февраля закрыли учебные заведения из-за нового коронавируса.

По последним данным Минздрава Ирана на 28 февраля, число заражений коронавирусом в стране за сутки увеличилось более чем на 143 человек, достигнув 388, число жертв возросло до 34.

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