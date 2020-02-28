МИД Ирана подчеркнул необходимость стабилизации напряженности в Идлибе

"Иран пристально и внимательно следит за развитием ситуации "на земле" и событиями в Идлибе. Подчеркивает необходимость контролирования напряженной атмосферы и установления обстановки спокойствия в кратчайшие сроки", сказал Мусави, следует из сообщения, опубликованного на сайте внешнеполитического ведомства страны.
Тегеран, 28 февраля. ИРНА — Тегеран считает необходимым стабилизировать напряжённую атмосферу в сирийском Идлибе в кратчайшие сроки, заявил официальный представитель иранского МИД.
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