28 февр. 2020 г., 15:09
Journalist ID: 2177
News Code: 83694270
0 Persons

МИД Ирана подчеркнул необходимость стабилизации напряженности в Идлибе

МИД Ирана подчеркнул необходимость стабилизации напряженности в Идлибе

Тегеран, 28 февраля. ИРНА — Тегеран считает необходимым стабилизировать напряжённую атмосферу в сирийском Идлибе в кратчайшие сроки, заявил официальный представитель иранского МИД.


"Иран пристально и внимательно следит за развитием ситуации "на земле" и событиями в Идлибе. Подчеркивает необходимость контролирования напряженной атмосферы и установления обстановки спокойствия в кратчайшие сроки", сказал Мусави, следует из сообщения, опубликованного на сайте внешнеполитического ведомства страны.

Your Comment

You are replying to: .
1 + 2 =