МИД Ирана подчеркнул необходимость стабилизации напряженности в Идлибе



"Иран пристально и внимательно следит за развитием ситуации "на земле" и событиями в Идлибе. Подчеркивает необходимость контролирования напряженной атмосферы и установления обстановки спокойствия в кратчайшие сроки", сказал Мусави, следует из сообщения, опубликованного на сайте внешнеполитического ведомства страны.