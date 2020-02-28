28 февр. 2020 г., 14:01
Journalist ID: 2177
News Code: 83694200
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Страны Персидского залива приостановили авиасообщение с Ираном

Страны Персидского залива приостановили авиасообщение с Ираном

Тегеран, 28 февраля. ИРНА — ОАЭ, Бахрейн, Катар, Кувейт и Оман временно прекратил авиасообщение с Ираном из-за нового коронавируса COVID-2019.

Ранее о прекращении авиасообщение с Ираном из-за нового коронавируса сообщили власти Турции, Грузии, Ирака.

В четверг в Минтрансе России сообщили, что «c 28 февраля вводится временный запрет на регулярные и чартерные рейсы с территории РФ на территорию Исламской Республики Иран и в обратном направлении. Запрет не распространяется на авиакомпании "Аэрофлот" и Mahan air".

19 февраля в иранcком городе Кум впервые были зафиксированы случаи заражения. Представитель министерства здравоохранения Киануш Джаханпур в четверг сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 245 человек, из них 26 погибли. Он также отметил за последние сутки в стране выявлены 106 новых случаев заражения болезнью.

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