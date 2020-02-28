28 февр. 2020 г., 11:47
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News Code: 83694057
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Иранцы могут присоединиться к подписанию Петиции по снятии запрета на ввоз лекарств в страну

Иранцы могут присоединиться к подписанию Петиции по снятии запрета на ввоз лекарств в страну

Тегеран, 25 февраля. ИРНА — Иранцы по всему миру могут присоединиться к подписчикам на сайте http://bit.ly/2I58RwJ об снятии запрета на ввоз лекарств в Иран из-за санкций США.

Ряд иранцев, проживающих за границей подписали петицию (http://bit.ly/2I58RwJ)  против запрета на ввоз лекарств в Иран.

В петиции по инициативе бывшего главы агентства ISNA Абольфазла Фатеха, иранцы призвали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебреисуса снять запрет на ввоз лекарств в Иран в связи с распространением коронавируса в стране.

"Жестокие прямые и косвенные санкции в отношении лекарств и медицинского оборудования могут привести к распространению коронавируса в Иране  и поставить под угрозу жизни многих наших соотечественников. В частности, по мере увеличения количества пациентов страна будет сталкиваться с дефицитом лекарств медицинского оборудования", отмечается в петиции.

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