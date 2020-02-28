28 февр. 2020 г., 11:00
Journalist ID: 2177
News Code: 83694030
0 Persons

Россия приостановит выдачу виз гражданам Ирана

Россия приостановит выдачу виз гражданам Ирана

Москва, 28 февраля. ИРНА — Кабмин РФ поручил МИДу временно приостановить оформление и выдачу рабочих, частных, учебных, туристических и транзитных виз гражданам Ирана, а также аннулировать выданные ранее визы, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства, передает РИА Новости.

"Временно приостановить прием документов, оформление и выдачу рабочих, частных, учебных, туристических и транзитных виз гражданам Исламской Республики Иран в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ; временно приостановить прием документов, оформление и выдачу транзитных виз..., а также аннулировать ранее выданные визы указанной категории", - говорится в тексте документа.

Также временно приостанавливается оформление гражданам Ирана виз в форме электронного документа.

"Уведомить Исламскую Республику Иран о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер", - добавляется в документе.

Your Comment

You are replying to: .
9 + 5 =