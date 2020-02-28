28 февр. 2020 г., 10:45
Journalist ID: 2177
News Code: 83694021
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Первая партия гумпомощи прибыла из Китая в Иран

Первая партия гумпомощи прибыла из Китая в Иран

Тегеран, 28 февраля. ИРНА — Посол Китая в Тегеране Чан Хуа сообщил в пятницу о прибытии в Иран первой партии медицинской и гуманитарной помощи в качестве помощи в борьбе с новым коронавирусом.

"Официальный представитель МИД КНР объявил, что из Китая в Иран прибыла первая партия гумпомощи, а следующие партии будут отправлены. Оставайся сильным, Иран!", написал Чан Хуа в своем Twitter.

Посол КНР ранее  сообщил в Twitter заявление на персидском языке, в котором говорится: "5 000 наборов реагентов для определения нового вида коронавируса мы передали иранским полномочным лицам в дар от китайских компаний в Иране и посольства КНР. Наша помощь будет продолжаться".

Ранее он также сообщил, что Ирану были переданы 250 000 медицинских масок. 

Представитель министерства здравоохранения Киануш Джаханпур в четверг сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 245 человек, из них 26 погибли. Он также отметил за последние сутки в стране выявлены 106 новых случаев заражения болезнью.

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