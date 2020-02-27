России назвали неправомерными очередные санкции США

"США превратили санкции в инструмент навязывания своих интересов миру и обеспечения экстерриториального применения американского законодательства. Очередные рестрикции против 13 иностранных организаций и физических лиц из Китая, Ирака, России и Турции, наложенных в соответствии с законом США о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии, противоправны, циничны и могут спровоцировать очередной виток напряженности", - сказал он.

"Вашингтон вышел из иранской ядерной сделки в одностороннем порядке", а теперь США "грозно размахивают "санкционной дубиной". "Это не самый лучший сигнал Тегерану, особенно на фоне консультаций по выполнению обязательств в рамках СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - прим. ТАСС) в Вене", - напомнил чиновник.

По данным ТАСС, Соединенные Штаты ввели санкции против 13 физических и юридических лиц Китая, Ирака, России и Турции за несоблюдение американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии. По словам главы американской дипломатии Майкла Помпео, "данные меры включают новые санкции против пяти компаний и физических лиц Китая и Турции за поддержку иранской ракетной программы". В заявлении упомянут один гражданин КНР, который, по утверждению США, вовлечен в поставки продукции двойного назначения Пакистану. В заявлении не приводятся ни имена россиян, ни названия российских компаний, попавших под новые санкции.

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