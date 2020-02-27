Россия назвала основную предпосылку для сохранения СВПД приверженностью всех стран-участниц ядерной сделке

26 февраля в Вене прошло заседание Совместной комиссии СВПД на уровне политдиректоров.
"Встреча носила регулярный, плановый характер. Проведен обстоятельный обзор осуществления СВПД по всем ключевым направлениям и составляющим с упором на создание условий для снижения напряженности, преодоление имеющихся вызовов и возвращение процесса реализации договоренностей в изначально согласованные рамки. Возможности для этого сохраняются. Основной предпосылкой является неизменная принципиальная приверженность всех стран-участниц сохранению всеобъемлющих договоренностей и нацеленность на эффективный поиск развязок, позволяющих предотвратить эскалацию и гарантировать выполнение тех задач, которые были сформулированы в СВПД и закреплены резолюцией ООН 2231", отмечается в документе.
"С российской стороны такой настрой был решительно поддержан", говорится в заявлении.
Россия также подтвердила готовность к объединению усилий со всеми партнёрами, включая Иран, ради общей цели – сохранения СВПД.
"Всячески выводим остальных коллег на созидательную коллективную работу и встретили в этом отношении полное понимание", говорится в заявлении.
Москва, 27 февраля, ИРНА - Основной предпосылкой является неизменная принципиальная приверженность всех стран-участниц сохранению всеобъемлющих договоренностей. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
26 февраля в Вене прошло заседание Совместной комиссии СВПД на уровне политдиректоров.
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