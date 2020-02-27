Иран примет участие в международном кинофестивале "ZagrebDox"

Тегеран, 27 февраля, ИРНА. Преступление США не просто отобрало отважного командира у Ирана; скорее всего, их акт направлен против величайшего правозащитника в регионе. Об этом заявил замглавы судебной власти и секретарь штаба по правам человека Ирана Али Бакери-Кани в среду.