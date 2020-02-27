27 февр. 2020 г., 14:45
Journalist ID: 2390
News Code: 83693447
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Иран примет участие в международном кинофестивале "ZagrebDox"

Иран примет участие в международном кинофестивале "ZagrebDox"

Тегеран, 27 февраля, ИРНА – 2 иранских режиссёр-документалиста примут участие в 16-м международном фестивале документального кино "ZagrebDox", который 15-21 марта пройдет в Загребе.

112 документальных фильмов будут показаны в этом кинофестивале.
Иранские документальные фильмы "Против часовой стрелке" Джалала Вафаи и "Тень без солнца" Мехрдада Оскуи будут конкурировать с другими фильмами в фестивале.

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