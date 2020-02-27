«С вчерашнего дня выявлены 106 новых случаев заражения вирусом и в итого 245 человек в стране в настоящее время заражены болезнью. Число погибших от коронавируса в Иране возросло до 26 человек», - сообщил он.

«Из новых случаев заражения коронавирусом 38 зафиксированы в Тегеране, 23 в Гиляне, 7 в Куме, 1 в Хамадане, 8 в Исфахане, 7 в Мазандаране, 5 в Ардебиле, 3 в Альборзе, 1 в Хоросане Разави, 3 в Семнане, 2 в Керманшахе, 3 в Лорестане, 1 в Курдистане, 1 в Йезде, 1 в Западном Азербайджане и 2 в Восточном Азербайджане», рассказал чиновник.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.

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