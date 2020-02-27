Иран выразил готовность поддерживать переговоры об окончании йеменской войны

Заместитель МИД Ирана по правовым и международным делам в среду выступил с протестом на конференции по разоружению, посвященной односторонней политике США, его невыполнению обязательств по ядерной сделке и злонамеренным действиям Вашингтона.

«Соединенные Штаты, будучи постоянным членом Совета Безопасности, нарушают резолюцию, заставляют других нарушать резолюцию, а также критикуют Иран за невыполнение резолюции, которую сами нарушили», - отметил он.

«Не обвиняйте других в своей ошибке. Исламская Республика Иран всегда поддерживала переговоры о прекращении этой войны. Вы не имеете права обращаться с людьми в этом регионе так, как вам нравится, и ожидать, что они не ответят вам», - ответил он на вопрос саудовского журналиста.

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