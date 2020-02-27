27 февр. 2020 г., 14:01
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News Code: 83693397
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Песков объявил о подготовке условий к саммиту Ирана, России и Турции

Песков объявил о подготовке условий к саммиту Ирана, России и Турции

Москва, 27 февраля, ИРНА - Согласование встречи президентов Ирана, РФ и Турции - Хасана Рухани, Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана - по сирийскому урегулированию продолжается по дипломатическим каналам, окончательного решения пока нет. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока еще по дипломатическим каналам происходит согласование графиков президентов, окончательного согласования пока нет», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, известны ли дата и место встречи лидеров в астанинском формате.

«Это вопрос, повисший в воздухе, у меня пока нет на это ответа», - добавил он, комментируя возможность того, что ситуация с проникновением коронавируса на территорию Ирана может повлиять на проведение этого саммита в Тегеране.

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