Песков объявил о подготовке условий к саммиту Ирана, России и Турции

«Пока еще по дипломатическим каналам происходит согласование графиков президентов, окончательного согласования пока нет», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, известны ли дата и место встречи лидеров в астанинском формате.

«Это вопрос, повисший в воздухе, у меня пока нет на это ответа», - добавил он, комментируя возможность того, что ситуация с проникновением коронавируса на территорию Ирана может повлиять на проведение этого саммита в Тегеране.

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