Он на встрече с президентом Совета по правам человека Элизабетом Тихи-Фисслбергером в Женеве призвал все организации по защите прав человека, в первую очередь, должны отомстить за убийство генерала Гасема Сулеймани.
Ссылаясь на репрессивные санкции США против иранской нации, он добавил, что мировые правозащитные организации не должны помогать легитимизировать американские преступления против человечности, продолжая молчание против санкций.
Тегеран, 27 февраля, ИРНА. Преступление США не просто отобрало отважного командира у Ирана; скорее всего, их акт направлен против величайшего правозащитника в регионе. Об этом заявил замглавы судебной власти и секретарь штаба по правам человека Ирана Али Бакери-Кани в среду.
Он на встрече с президентом Совета по правам человека Элизабетом Тихи-Фисслбергером в Женеве призвал все организации по защите прав человека, в первую очередь, должны отомстить за убийство генерала Гасема Сулеймани.
-
Число погибших от коронавируса в Иране возросло до 26
Тегеран, 27 февраля, ИРНА - Число погибших от коронавируса в Иране возросло до 26 человек и…
-
Иран выразил готовность поддерживать переговоры об окончании йеменской войны
Тегеран, 27 февраля, ИРНА - Заместитель министра иностранных дел Ирана Мохаммад Бахарванд подчеркнул…
-
Песков объявил о подготовке условий к саммиту Ирана, России и Турции
Москва, 27 февраля, ИРНА - Согласование встречи президентов Ирана, РФ и Турции - Хасана Рухани,…
-
Иран: организации по защите прав человека должны отомстить за убийство величайшего правозащитника в регионе
Тегеран, 27 февраля, ИРНА. Преступление США не просто отобрало отважного командира у Ирана;…
-
Матчи представителей иранского футбола в Лиге чемпионов Азии перенесены
Тегеран, 27 февраля, ИРНА - Все матчи иранских представителей в третью неделю Лиги чемпионов…
-
Иран стал транзитной точкой экономических обменов между Индией и Россией
Тегеран, 27 февраля, ИРНА - В среду индийская судоходная компания Concor заявила, что вскоре…
-
Россия: США поставили под угрозу СВПД
Нью-Йорк, 27 февраля, ИРНА - Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал…
-
ВОЗ отметила меры Ирана по борьбе с коронавирусом
Тегеран, 26 февраля. ИРНА — Эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что Иран…
-
ЕС: санкции США не позволяют Ирану извлечь выгоду из СВПД
Тегеран, 26 февраля. ИРНА — Совместная комиссия Ирана и "пятерки" международных посредников…
-
Военны Ирана, Азербайджана и России обсудили проведение международного конкурса “Кубок моря”
Баку, 26 февраля. ИРНА — 26 февраля в штабе Военно-морских сил Азербайджана состоялась рабочая…
Your Comment