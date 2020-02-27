27 февр. 2020 г., 12:04
Journalist ID: 2390
News Code: 83693220
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Иран: организации по защите прав человека должны отомстить за убийство величайшего правозащитника в регионе

Иран: организации по защите прав человека должны отомстить за убийство величайшего правозащитника в регионе

Тегеран, 27 февраля, ИРНА. Преступление США не просто отобрало отважного командира у Ирана; скорее всего, их акт направлен против величайшего правозащитника в регионе. Об этом заявил замглавы судебной власти и секретарь штаба по правам человека Ирана Али Бакери-Кани в среду.

Он на встрече с президентом Совета по правам человека Элизабетом Тихи-Фисслбергером в Женеве призвал все организации по защите прав человека, в первую очередь, должны отомстить за убийство генерала Гасема Сулеймани.
Ссылаясь на репрессивные санкции США против иранской нации, он добавил, что мировые правозащитные организации не должны помогать легитимизировать американские преступления против человечности, продолжая молчание против санкций.

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