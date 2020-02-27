Иран: организации по защите прав человека должны отомстить за убийство величайшего правозащитника в регионе

Он на встрече с президентом Совета по правам человека Элизабетом Тихи-Фисслбергером в Женеве призвал все организации по защите прав человека, в первую очередь, должны отомстить за убийство генерала Гасема Сулеймани.

Ссылаясь на репрессивные санкции США против иранской нации, он добавил, что мировые правозащитные организации не должны помогать легитимизировать американские преступления против человечности, продолжая молчание против санкций.