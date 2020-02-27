27 февр. 2020 г., 09:49
Journalist ID: 2388
News Code: 83693026
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Иран стал транзитной точкой экономических обменов между Индией и Россией

Иран стал транзитной точкой экономических обменов между Индией и Россией

Тегеран, 27 февраля, ИРНА - В среду индийская судоходная компания Concor заявила, что вскоре бизнесмены из Индии и России смогут установить экономические связи через Иран.

«В ближайшие три месяца индийские и российские бизнесмены смогут начать свою торговлю через Иран», - сказала Каляна Рама, директор компании Concor.

Заявления Рамы появились после подписания во вторник соглашения между Индийской контейнерной компанией и Российской логистической компанией, подчиненной РЖД, о перевозке грузов между Индией и Россией.

Рама сказал, что «этот шаг был гораздо выгоднее для экспортеров и импортеров между Индией и Россией, поскольку сократит время и стоимость доставки по сравнению с текущим маршрутом через Суэцкий канал».

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