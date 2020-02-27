Иран стал транзитной точкой экономических обменов между Индией и Россией

«В ближайшие три месяца индийские и российские бизнесмены смогут начать свою торговлю через Иран», - сказала Каляна Рама, директор компании Concor.

Заявления Рамы появились после подписания во вторник соглашения между Индийской контейнерной компанией и Российской логистической компанией, подчиненной РЖД, о перевозке грузов между Индией и Россией.

Рама сказал, что «этот шаг был гораздо выгоднее для экспортеров и импортеров между Индией и Россией, поскольку сократит время и стоимость доставки по сравнению с текущим маршрутом через Суэцкий канал».