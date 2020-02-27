Россия: США поставили под угрозу СВПД

На заседании Совета Безопасности по Договору о нераспространении ядерного Василий Небензя, назвав Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранскому атому уникальным достижением многосторонней дипломатии, заявил, что пять лет назад СВПД был одобрен Советом Безопасности ООН Резолюцией 2231.

«СВПД является примером эффективного реагирования на кризис, который может привести к горячему и насильственному конфликту, но успех получается тогда, когда вовлеченные стороны имеют искреннее желание услышать друг друга и рассмотреть взаимные интересы», - отметил он.

«Однако мы видим, что это уникальное достижение многосторонней дипломатии находится под угрозой из-за отказа США от своих международно-правовых обязательств по Уставу ООН», - добавил он.

Вчера в среду началось 15-е заседание комиссии по выполнению СВПД по иранскому атому на уровне замминистров иностранных дел в Вене под председательством генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы Хельги Шмида.

Ранее Михаил Ульянов после 15-го заседании комиссии по СВПД написал в Tittwer, что «договорилось, чтобы эксперты проконсультировались о выполнении обязательств по Совместному всеобъемлющему планe действий и экономическим вопросам».

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи также заявил, что «Европейцы хотят сохранить СВПД, и важно подчеркнуть, что СВПД все еще жив, несмотря на максимальное давление США — не только на Иран, но и на Европу».

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