ВОЗ отметила меры Ирана по борьбе с коронавирусом

Сегодня, 26 февраля в МИД Ирана состоялось заседание по борьбе с коронавирусом с участием представителями Минздрава страны, глав иностранных дипмиссий и экспертов ВОЗ, прибывших в Иран для оценки ситуации с распространением нового вируса.

Участники встречи были проинформированы о последних профилактических и терапевтических мерах, связанных с распространением коронавируса в Иране.

Эксперты ВОЗ на встрече подтвердили, что Иран обладает фундаментальными возможностями для установления контроля над коронавирусом. Представитель ВОЗ, в частности, высоко оценили меры, предпринятые Ираном в борьбе с распространением пневмонии нового типа.

Представитель министерства здравоохранения Киануш Джаханпур в среду сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 139, из них 19 человек погибли. Он также отметил за последние сутки в стране выявлены 44 новых случая заражения болезнью.