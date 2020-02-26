ЕС: санкции США не позволяют Ирану извлечь выгоду из СВПД

Об этом говорится в заявлении, распространенном официальным представителем главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по итогам встречи, прошедшей 26 февраля в Вене.

Он отметил, что совместная комиссия СВПД выразила обеспокоенность в связи с невыполнением Ираном условий соглашения. "В данном контексте выразила серьезную обеспокоенность по поводу проблем с имплементацией Ираном обязательств в рамках соглашения. Участники также признали, что повторное введение американских санкций не позволяет Ирану извлечь выгоду, появившуюся в связи с приостановкой действия санкций", говорится в документе.

Участники подтвердили важность сохранения СВПД, отметив, что он является ключевым элементом глобальной архитектуры ядерного нераспространения.

Совместная комиссия также приветствовала позитивные изменения в том, что касается проведения первых транзакций через механизм INSTEX.

Отметим, что сегодня, 26 февраля в Вене состоялось заседание Совместной комиссии по СВПД под председательством генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС Хельги Шмид.