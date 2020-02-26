26 февр. 2020 г., 23:30
Journalist ID: 2177
News Code: 83692804
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ЕС: санкции США не позволяют Ирану извлечь выгоду из СВПД

ЕС: санкции США не позволяют Ирану извлечь выгоду из СВПД

Тегеран, 26 февраля. ИРНА — Совместная комиссия Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция) на заседании в Вене признала, что односторонние санкции США не позволяет Ирану извлечь выгоду из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Об этом говорится в заявлении, распространенном официальным представителем главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля  по итогам встречи, прошедшей 26 февраля в Вене.

Он отметил, что совместная комиссия СВПД выразила обеспокоенность в связи с невыполнением Ираном условий соглашения. "В данном контексте выразила серьезную обеспокоенность по поводу проблем с имплементацией Ираном обязательств в рамках соглашения. Участники также признали, что повторное введение американских санкций не позволяет Ирану извлечь выгоду, появившуюся в связи с приостановкой действия санкций", говорится в документе.

Участники подтвердили важность сохранения СВПД, отметив, что он является ключевым элементом глобальной архитектуры ядерного нераспространения.

Совместная комиссия также приветствовала позитивные изменения в том, что касается проведения первых транзакций через механизм INSTEX.

Отметим, что сегодня, 26 февраля в Вене состоялось заседание Совместной комиссии по СВПД под председательством генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС Хельги Шмид.

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