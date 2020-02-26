Рябков заявил, что встреча комиссии по ядерной сделке с Ираном в Вене была деловой

"СВПД, как вы понимаете, переживает сложный период, находится в кризисе. Естественно, все это не могло не стать предметом достаточно подробного рассмотрения участников. Повестка дня была традиционной в том смысле, что в ходе заседания рассмотрена как ядерная, так и экономическая составляющая сделки. И по тому и по другому блоку вопросов проведено подробное обсуждение с выходом на конкретику. Тональность была сугубо деловой, в ряде аспектов конструктивной. Продемонстрирован настрой всех участников СВПД находить решения, которые позволили бы начать выведение СВПД из кризиса, в котором он оказался в результате односторонних разрушительных действий США", - сказал он.

Отклик

РФ на встрече в Вене по иранской ядерной сделке настаивала на выработке выхода из сложной ситуации, что получило определенный отклик, отметил дипломат.

"Что касается нашего вклада в проведенную работу, то мы настраивали всех участников мероприятия, в том числе в ходе двусторонних встреч, а также трехсторонних встреч, которые мы провели в порядке координации с коллегами из Ирана и Китая, на работе, которая помогла бы находить решения. Подходы сторон, различия в этих подходах, временами фундаментальные, принципиальные, хорошо известны всем участникам СВПД. Поэтому фокусироваться на них сейчас, наверное, было бы непродуктивно", - сказал он.

"Надо сказать, наши призывы, наши импульсы в направлении выработки определенной дорожной карты движения вперед, они получили определенный отклик", - добавил Рябков.

Проект в Фордо

По словам замглавы МИД РФ, Россия подтверждает готовность реализовать проект по модернизации иранского ядерного объекта в Фордо, несмотря на американские санкции.

"Мы обменялись мнениями по ходу реализации проектов, осуществляемых в рамках СВПД. Наш известный проект по реконфигурации уранообогатительного объекта в Фордо испытывает сложности как технологические, так и санкционного характера, но это не означает, что мы от него отказываемся. Мы подтвердили политическую решимость двигаться дальше в направлении его реализации", - сказал он.

"Графики и календари - вопрос отдельный. Главное, что настрой на это есть, что подтвердили и иранцы, как, впрочем, и по другим аспектам нашего двустороннего сотрудничества с иранской стороной, прежде всего по реализации планов расширения АЭС в Бушере, о чем тоже коллегам было сказано", - добавил Рябков.

Реактор в Араке

Участники заседания совместной комиссии по выполнению СВПД констатировали прогресс в модернизации реактора в Араке, сообщил Рябков.

"Великобритания и КНР в качестве сопредседателей соответствующей рабочей группы проинформировали о работе, проводимой по реконфигурации тяжеловодного реактора в Араке. Там тоже есть прогресс, не только риторический, декларативный, но материальный. Мы, разумеется, это приветствовали и поддержали", - сказал он.

Согласно СВПД, заключенному в 2015 году Ираном с постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией, Тегеран обязался перестроить реактор на тяжелой воде в Араке для проведения ядерных исследований в мирных целях. В рамках договоренностей иранские власти разрушили ядро этого реактора.

8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран возобновляет работы по обогащению урана и приостанавливает модернизацию реактора в Араке, поскольку участники СВПД, по его словам, не выполняют свои обязательства перед Ираном.

Выше всяких похвал

Уровень сотрудничества между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) можно оценить как "выше всяких похвал", отметил Рябков.

"Полная уверенность, если говорить об этом обобщенно, относительно отсутствия в Иране незаявленной ядерной деятельности или незаявленного ядерного материала формулируется в так называемом расширенном заключении МАГАТЭ по этому вопросу. Пока такого заключения нет, но уровень сотрудничества Ирана с агентством, я бы сказал, выше всяких похвал", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

О СВПД

Будущее СВПД оказалось под вопросом после одностороннего выхода из него США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому в нынешнем виде оно не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке своих обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января 2020 года объявил о финальном, пятом, этапе сокращения обязательств.

14 января Великобритания, Германия и Франция сообщили, что из-за действий Ирана у них не остается иного выбора, кроме как запустить механизм по разрешению споров в рамках СВПД. При этом официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави заявлял, что европейские страны пока не задействовали этот механизм.