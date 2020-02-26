Аракчи прокомментировал заявления Марка Дубовица

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи в своем Twitter адрес Марка Дубовица написал, что «радость вспышки коронавируса и видеть страдания людей поистине постыдны и бесчеловечны.

«По крайней мере, Марк Дубовиц понял, что экономические санкции США не имели никакого влияния и были менее эффективными, чем коронавируса», - добавил он.

Главы Фонда по Защите Демократии Марка Дубовица выразил удовлетворение распространением коронавируса в Иране, сказав: «коронавирус сделал то, чего не смогли сделать экономические санкции США».

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