"Европейцы хотят сохранить СВПД, и важно подчеркнуть, что СВПД все еще жив, несмотря на максимальное давление США — не только на Иран, но и на Европу", сказал Аракчи.
"Да, Иран объявил о пятом этапе сокращения обязательств (в рамках СВПД), но баланс сделки каким-то образом сохранен, хотя, к сожалению, уже не на том уровне", добавил он.
Он также указал на разногласия стран-участниц сделки о запуске механизма решения споров по СВПД, однако подчеркнул, что на сегодняшнем встрече этот вопрос не был затронут.
Отметим, что сегодня, 26 февраля в Вене состоялось заседание Совместной комиссии по СВПД.
Тегеран, 26 февраля. ИРНА — Европейские стороны Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке намерены сохранить соглашение. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи по итогам встречи совместной комиссии в Вене.
-
Рябков заявил, что встреча комиссии по ядерной сделке с Ираном в Вене была деловой
Москва, 26 февраля. ИРНА — Заседание Совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий…
-
3 крупнейших автопроизводителя Ирана произвели 794 тыс. автомобилей
Тегеран, 26 февраля. ИРНА — з крупнейших автозавода Ирана — Iran Khodro, Saipa и Pars Khodro…
-
Аракчи прокомментировал заявления Марка Дубовица
Тегеран, 26 февраля, ИРНА - Радость вспышки коронавируса и видеть страдания людей поистине…
-
Иран: европейцы хотят сохранить СВПД
Тегеран, 26 февраля. ИРНА — Европейские стороны Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)…
-
Россия и Иран проведут консультации по атомному сотрудничеству
Москва, 26 февраля. ИРНА — Москва и Тегеран весной проведут консультации по атомному сотрудничеству,…
-
Россия: участники ядерной сделки выразили приверженность этому соглашению
Лондон, 26 февраля, ИРНА - Участники Совместной комиссии подтвердили свою приверженность этому…
-
Иранский мультфильм стал лучшим на фестивале Русской Православной Церкви
Москва, 26 февраля, ИРНА – Мультфильм «Калаф» режиссера Малихе Холамзаде был признан лучшим…
-
Иран обвинил США в скрытии точных данных об ударе по авиабазе Айн-аль-Асад
Тегеран, 26 февраля, ИРНА - Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани…
-
Международный фестиваль изобретений и инноваций «Хайям» перенесен на следующий год
Исфахан, 26 февраля, ИРНА - Ответственный за проведение Международного фестиваля изобретений…
-
Число погибших от коронавируса в Иране достигло 19
Тегеран, 26 февраля, ИРНА - Число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло…
Your Comment