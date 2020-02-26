26 февр. 2020 г., 17:02
Journalist ID: 2177
News Code: 83692471
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Иран: европейцы хотят сохранить СВПД

Иран: европейцы хотят сохранить СВПД

Тегеран, 26 февраля. ИРНА — Европейские стороны Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке намерены сохранить соглашение. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи по итогам встречи совместной комиссии в Вене.


"Европейцы хотят сохранить СВПД, и важно подчеркнуть, что СВПД все еще жив, несмотря на максимальное давление США — не только на Иран, но и на Европу", сказал Аракчи.
"Да, Иран объявил о пятом этапе сокращения обязательств (в рамках СВПД), но баланс сделки каким-то образом сохранен, хотя, к сожалению, уже не на том уровне", добавил он.
Он также указал на разногласия стран-участниц сделки о запуске механизма решения споров по СВПД, однако подчеркнул, что на сегодняшнем встрече этот вопрос не был затронут.
Отметим, что сегодня, 26 февраля в Вене состоялось заседание Совместной комиссии по СВПД.

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