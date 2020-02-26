Иран: европейцы хотят сохранить СВПД



"Европейцы хотят сохранить СВПД, и важно подчеркнуть, что СВПД все еще жив, несмотря на максимальное давление США — не только на Иран, но и на Европу", сказал Аракчи.

"Да, Иран объявил о пятом этапе сокращения обязательств (в рамках СВПД), но баланс сделки каким-то образом сохранен, хотя, к сожалению, уже не на том уровне", добавил он.

Он также указал на разногласия стран-участниц сделки о запуске механизма решения споров по СВПД, однако подчеркнул, что на сегодняшнем встрече этот вопрос не был затронут.

Отметим, что сегодня, 26 февраля в Вене состоялось заседание Совместной комиссии по СВПД.