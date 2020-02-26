Россия и Иран проведут консультации по атомному сотрудничеству

"Мы ведем консультации по разным аспектам нашего атомного сотрудничества. Графики согласовываются напрямую между Росатомом и Организацией по атомной энергии Ирана. Мы не затягиваем этот вопрос, хотя понятно, что ситуация не улучшилась по сравнению с тем моментом, когда проект был приостановлен. Но консультации мы проведем", - сказал Рябков.

Он отметил, что предстоящие консультации "вписаны в более широкий контекст обсуждения разных аспектов нашего сотрудничества с Тегераном в этой сфере".

При этом он ответил утвердительно на вопрос, могут ли эти консультации пройти весной. "Да", - сказал Рябков.

С 2017 года специалисты топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе работали над проектом модификации двух каскадов газовых центрифуг на предприятии в Фордо для производства стабильных изотопов в медицинских целях. После 6 ноября 2019 года Иран отказался от выполнения части обязательств по ядерной сделке, из которой ранее вышли США, и начал обогащение урана в Фордо, что сделало технически невозможным производство стабильных изотопов в том же помещении, где идет обогащение урана.

После этого российская компания заявила, что приостанавливает работы на объекте. В начале февраля посол России в ИРИ Леван Джагарян анонсировал возможное скорое проведение встречи между Москвой и Тегераном по теме Фордо.