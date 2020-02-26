Россия: участники ядерной сделки выразили приверженность этому соглашению

Михаил Ульянов в среду после 15-го заседании комиссии по СВПД написал в Tittwer, что «договорилось, чтобы эксперты проконсультировались о выполнении обязательств по Совместному всеобъемлющему планe действий и экономическим вопросам».

Сегодня в среду началось 15-е заседание комиссии по выполнению СВПД по иранскому атому на уровне замминистров иностранных дел в Вене под председательством генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы Хельги Шмида.

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