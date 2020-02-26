Иранский мультфильм стал лучшим на фестивале Русской Православной Церкви

Церемония закрытия 15-го Кинофестиваля Русской Православной Церкви «Вестерча», на котором были показаны только этические фильмы, прошла в Обнинске, Калужская область, к югу от Москвы.

При этом Калаф получил звание лучшего фильма на международном кинофестивале.

В общей сложности около 300 фильмов из 18 стран приняли участие в фестивале и более 70 документальных, художественных и анимационных фильмов приняли участие в конкурсной секции этого международного фестиваля.

Сретенский православный кинофестиваль "Встреча" - ежегодный фестиваль, направленный на прославление традиционного православного образа в современных условиях средствами искусства. Фестиваль стремится реализовать такие задачи, как: помощь деятелям национальной, основанной на православии, культуры во встрече со зрителями; создание творческой площадки для повышения квалификации и духовного роста специалистов, желающих работать в рамках православной культуры; открытие дороги к зрителю тем произведениям искусства, которые помогут оздоровлению; обстановки в здравоохранении, образовании, культуре, армии в разных странах; снижение террористических настроений в мире благодаря миролюбивому содержанию фильмов; объединение кинематографистов разных стран на основе единого христианского мировоззрения.

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