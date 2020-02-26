26 февр. 2020 г., 14:24
Journalist ID: 2388
News Code: 83692180
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Иран обвинил США в скрытии точных данных об ударе по авиабазе Айн-аль-Асад

Иран обвинил США в скрытии точных данных об ударе по авиабазе Айн-аль-Асад

Тегеран, 26 февраля, ИРНА - Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани отреагировал на вмешательство госсекретаря США Майка Помпео во внутренние дела Ирана.

«Точных данных об ударе по авиабазе Айн-аль-Асад из Белого дома пока не вышли в свет», - написал он в Twitter.

«Помпео обвиняет Иран в скрытности по поводу коронавируса, хотя до сих пор нет точных данных об ударе по авиабазе Айн-аль-Асад, самолете-шпионе в Афганистане, смертельных случаях гриппом этого года в Соединенных Штатах и т.д.», - добавил он.

Ранее госсекретарь США заявлял, что Соединенные Штаты глубоко обеспокоены тем, что Иран может скрыть подробности о вспышке коронавируса.

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