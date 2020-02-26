Число погибших от коронавируса в Иране достигло 19

По его словам, общее число инфицированных в стране по состоянию на полдень 26 февраля составляет 139 человек.

«Из новых случаев заражения коронавирусом 15 зафиксированы в городе Кум, 4 в Тегеране, 1 в провинции Маркази, 3 в провинции Хузестан, 2 в провинции Систан и Белуджистан, 1 в Керманшахе, 1 в Ардебиле, 1 в Мазендеране, 1 в Лорестане, 2 в провинции Фарс, 1 в Семнане, 2 в провинции Кохгилуйе и Бойерахмед и 1 в провинции Хормозган», - сообщил Джаханпур. по его словам, все эти люди ранее посетили Кум или из Кума приехали в другие города.

4 человек погибли за последние 24 часов.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.

