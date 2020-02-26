В Вене началось 15-е заседание комиссии по СВПД

Представители стран-участников СВПД (Иран, Германия, Франция, Великобритания, Россия и Китай) участвовали в этом заседании.
Ранее Шмид назвала цель комиссии продолжением рассмотрения выполнения СВПД.
Несмотря на просьбу стран евротройки по активизации механизма разрешения споров, заседание не относится этому вопросу.
Представитель МИД ИРИ Аббас Мусави в понедельник назвал заседание совместной комиссии по СВПД обычным и очередным.
В январе Иран сообщил, что отказывается от большинства ограничений на развитие своей ядерной программы. Тегеран заявил о готовности вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций против страны и получения выгоды от СВПД.
Лондон, 26 февраля, ИРНА – 15-е заседание комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому на уровне замминистров иностранных дел в среду началась в Вене под председательством генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы Хельги Шмида.
Представители стран-участников СВПД (Иран, Германия, Франция, Великобритания, Россия и Китай) участвовали в этом заседании.
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