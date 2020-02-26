В Иране производство стали выросло в 20 раза

Согласно данным, производство сырой стали Ирана в январе 2020 года выросло на 46,7%, и мировое производство стали также увеличилось на 2,1%.
Доклад Всемирной ассоциации стали сообщил о производстве 2 млн. 895 тыс. тонн сырой стали Ираном, который показывает рост на 46,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Объем производства 64 стран-производителей стали мира в январе 2020 года составил 154 млн. 436 тыс. тонн.
Китай (84 млн. 269 тыс. тонн), Индия (9 млн. 228 тыс. тонн), Япония (8 млн. 224 тыс. тонн), США (7 млн. 707 тыс. тонн) и Россия (6 млн. тонн) вошли в пятерку лучших стран по производству стали в январе текущего года.
Тегеран, 26 февраля, ИРНА - Всемирная ассоциация стали в своем последнем докладе сообщила об увеличении производства сырой стали Ираном в 20 раза.
Согласно данным, производство сырой стали Ирана в январе 2020 года выросло на 46,7%, и мировое производство стали также увеличилось на 2,1%.
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