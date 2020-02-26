Объем экспорта минеральных продуктов из Ирана составил 1,4 млрд. долларов

Согласно данным по внешней торговле Ирана, 8 млн. 500 тыс. тонн минеральных продуктов за указанный период был экспортирован в эти три страны.
Объем экспорта минеральных продуктов из Ирана в прошлом году составил более 9,2 млрд. долларов (160 долларов за одну тонну).
Ирак импортировал 5 млн. 713 тыс. тонн минеральных продуктов стоимостью 798 млн. долларов из Ирана.
Турция также импортировал 512 тыс. тонн продуктов стоимостью 393 млн. долларов из Ирана. Афганистан привлек 2 млн. 275 тыс. тонн минеральных продуктов из Ирана стоимостью 291 млн. долларов.
Тегеран, 26 февраля, ИРНА - Объем экспорта минеральных продуктов из Ирана в Ирак, Турцию и Афганистан за последние 8 месяцев иранского 1398 года составил 1 млрд. 481 млн. долларов.
Согласно данным по внешней торговле Ирана, 8 млн. 500 тыс. тонн минеральных продуктов за указанный период был экспортирован в эти три страны.
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