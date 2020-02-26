Объем экспорта минеральных продуктов из Ирана составил 1,4 млрд. долларов

Согласно данным по внешней торговле Ирана, 8 млн. 500 тыс. тонн минеральных продуктов за указанный период был экспортирован в эти три страны.

Объем экспорта минеральных продуктов из Ирана в прошлом году составил более 9,2 млрд. долларов (160 долларов за одну тонну).

Ирак импортировал 5 млн. 713 тыс. тонн минеральных продуктов стоимостью 798 млн. долларов из Ирана.

Турция также импортировал 512 тыс. тонн продуктов стоимостью 393 млн. долларов из Ирана. Афганистан привлек 2 млн. 275 тыс. тонн минеральных продуктов из Ирана стоимостью 291 млн. долларов.