В Тегеране прошла вторая военная комиссия Ирана и Азербайджана

Комиссия прошла под председательством главы Генштаба ВС Ирана по международным делам и оборонительной дипломатии генерал Гадира Незами и заместителя министра обороны Азербайджана по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Фуада Мамедова.
Обмен военными делегациями и властями, совместные учения, научно-исследовтаельские, культурные и спортивные взаимодействия были обсуждены двумя сторонами в этом заседании.
Обе стороны также обсудили терроризм, контрабанда людьми и наркотиками в Каспийском море и безопасность в Кавказском регионе.
3-я военная комиссия Ирана и Азербайджана состоится в Баку в следующем году.
Тегеран, 26 февраля, ИРНА – Вторая совместная военная комиссия Ирана и Азербайджана с участием военных делегаций двух стран в среду состоялась в здании Генштаба ВС ИРИ в Тегеране.
Комиссия прошла под председательством главы Генштаба ВС Ирана по международным делам и оборонительной дипломатии генерал Гадира Незами и заместителя министра обороны Азербайджана по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Фуада Мамедова.
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