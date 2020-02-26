В Тегеране прошла вторая военная комиссия Ирана и Азербайджана

Комиссия прошла под председательством главы Генштаба ВС Ирана по международным делам и оборонительной дипломатии генерал Гадира Незами и заместителя министра обороны Азербайджана по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Фуада Мамедова.

Обмен военными делегациями и властями, совместные учения, научно-исследовтаельские, культурные и спортивные взаимодействия были обсуждены двумя сторонами в этом заседании.

Обе стороны также обсудили терроризм, контрабанда людьми и наркотиками в Каспийском море и безопасность в Кавказском регионе.

3-я военная комиссия Ирана и Азербайджана состоится в Баку в следующем году.