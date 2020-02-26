26 февр. 2020 г., 08:45
Journalist ID: 2388
News Code: 83691323
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Пять млн. масок будут распределены в медицинских центрах в Иране

Пять млн. масок будут распределены в медицинских центрах в Иране

Тегеран, 26 февраля, ИРНА - Вице-президент по науке и технологиям Сорена Саттари сказал, что пять миллионов масок будут распределены в медицинских центрах, среди врачах и медицинского персонала.

«В области производства наномаски мы издавна экспортировали их производственное оборудование, и в течение нескольких дней Министерство здравоохранения заключило контракт на изготовление маски N-95 и даже нового образца маски N-96», - сказал он.

«Мы находимся в числе стран, которые даже производят и экспортируют оборудование для изготовления масок, и добились самодостаточности. При этом с новыми продуктами, поставляемыми Министерством здравоохранения, мы думаем, что у нас не будут нехватки», - указал он.

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