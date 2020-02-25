25 февр. 2020 г., 20:16
Journalist ID: 2177
News Code: 83691047
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Рухани сообщил, что власти Ирана близки к установлению контроля над коронавирусом

Рухани сообщил, что власти Ирана близки к установлению контроля над коронавирусом

Тегеран, 25 февраля. ИРНА — В докладе министра здравоохранения Саида Намаки наблюдается тенденция к контролированию коронавируса, заявил президент Ирана Хасан Рухани.

"Доклад, представленный господином министром, обнадеживает, поскольку наблюдается тенденция к контролированию этого вируса. Количество обращений к медикам во многих городах заметно снизилось, хотя в прошлые дни их было много", сказал во вторник Рухани на заседании национального штаба по борьбе с коронавирусом.

По его словам, враги пытаются посеять страх среди общества, однако согражданам не стоит беспокоиться из-за коронавируса.

Президент Ирана также отметил, что в последние дни увеличилось число и выписанных из больниц, прошедших курс лечения, чьи анализы были положительными.

При этом он выразил уверенность в установлении контроля над новым вирусом в ближайшее время.

Представитель министерства здравоохранения Киануш Джаханпур во вторник сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 95, из них15 человек погибли. Он также отметил за последние сутки в стране выявлены 34 новых случаев заражения болезнью.

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