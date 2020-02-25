Зариф призвал к региональному сотрудничеству в борьбе с коронавирусом

"Как и другие вирусы, включая терроризм, COVID-19 не знает границ и не различает национальности и вероисповедания. Чтобы побороть его, и нам не следует этого делать. Как и в случае Ормузской мирной инициативы, Иран призывает к более тесному региональному сотрудничеству, в том числе к созданию давно необходимого совместного центра по контролю и профилактике заболеваний", написал Зариф на своей странице в Twitter.

Представитель министерства здравоохранения Киануш Джаханпур во вторник сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 95, из них15 человек погибли. Он также отметил за последние сутки в стране выявлены 34 новых случаев заражения болезнью.