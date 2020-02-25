25 февр. 2020 г., 18:27
Journalist ID: 2177
News Code: 83690924
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Зариф призвал к региональному сотрудничеству в борьбе с коронавирусом

Зариф призвал к региональному сотрудничеству в борьбе с коронавирусом

Москва, 25 февраля. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал страны региона к тесному сотрудничеству в борьбе с распространением коронавируса.

"Как и другие вирусы, включая терроризм, COVID-19 не знает границ и не различает национальности и вероисповедания. Чтобы побороть его, и нам не следует этого делать. Как и в случае Ормузской мирной инициативы, Иран призывает к более тесному региональному сотрудничеству, в том числе к созданию давно необходимого совместного центра по контролю и профилактике заболеваний", написал Зариф на своей странице в Twitter.

Представитель министерства здравоохранения Киануш Джаханпур во вторник сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 95, из них15 человек погибли. Он также отметил за последние сутки в стране выявлены 34 новых случаев заражения болезнью.

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