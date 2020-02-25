25 февр. 2020 г., 18:08
Journalist ID: 2177
News Code: 83690889
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Иранцы, проживающие за границей призвали снять запрет на ввоз лекарств в страну

Иранцы, проживающие за границей призвали снять запрет на ввоз лекарств в страну

Тегеран, 25 февраля. ИРНА — Ряд иранцев, проживающих за границей подписали петицию против запрета на ввоз лекарств в Иран.

В петиции по инициативе бывшего главы агентства ISNA Абольфазл Фатех, иранцы призвали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебреисуса снять запрет на ввоз лекарств в Иран в связи с распространением коронавируса в стране.

"Жестокие прямые и косвенные санкции в отношении лекарств и медицинского оборудования могут привести к распространению коронавируса в Иране  и поставить под угрозу жизни многих наших соотечественников. В частности, по мере увеличения количества пациентов страна будет сталкиваться с дефицитом лекарств медицинского оборудования", отмечается в петиции.

Ранее представитель министерства здравоохранения Киануш Джаханпур сообщил, что число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло 15 человек, выявлены 34 новых случаев заражения болезнью.

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