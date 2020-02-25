Стартовала конференция по незаконному обороту наркотиков в Пакистане

Основной темой мероприятия является региональный семинар по обмену иноформацией и сотрудничество между правоохранительными органами в борьбе с незаконным оборотом наркотиков на южном коридоре, в котором приняли участие 15 стран и несколько международных организаций.

Совещание организовано совместно Министерством по контролю над наркотиками Пакистана и Проектом Европейского союза по наркотикам и организованной преступности и пройдет до четверга.

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