25 февр. 2020 г., 17:36
Journalist ID: 2388
News Code: 83690846
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Стартовала конференция по незаконному обороту наркотиков в Пакистане

Стартовала конференция по незаконному обороту наркотиков в Пакистане

Исламабад, 25 февраля, ИРНА - Четвертый семинар по расширению регионального обмена информацией и сотрудничества в области борьбы с наркотиками начался во вторник в Карачи, Пакистан, с участием 15 стран, включая представителя полиции Исламской Республики Иран.

Основной темой мероприятия является региональный семинар по обмену иноформацией и сотрудничество между правоохранительными органами в борьбе с незаконным оборотом наркотиков на южном коридоре, в котором приняли участие 15 стран и несколько международных организаций.

Совещание организовано совместно Министерством по контролю над наркотиками Пакистана и Проектом Европейского союза по наркотикам и организованной преступности и пройдет до четверга.

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