Лавров рассказал об ожиданиях от заседания комиссии по СВПД

"Завтра в Вене должно состояться заседание Совместной комиссии участников СВПД. Это шанс, хоть и не стопроцентный, но шанс остановить процесс эскалации, пока не поздно", - сказал Лавров, выступая на конференции по разоружению.

Ранее стало известно, что Россию на комиссии, которая пройдёт 26 февраля в Вене, представит замглавы МИД Сергей Рябков.

Ранее фициальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что предстоящее заседание по иранской ядерной сделке никак не связано с вопросом о механизме решения споров по СВПД.

"Заседание 26 февраля является обычной и плановой встречей совместной комиссии, которая пройдет на уровне заместителей министров (иностранных дел) и политдиректоров", добавил Мусави.