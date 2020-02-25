В Иране заявили о готовности к производству 2 млн. масок в день

"В Иране есть потенциал для производства более 2 млн. масок в день", отметил он, добавив, что в эти дни производители моющих и гигиенических средств работают круглосуточно.

По его словам, ежегодно можно производить моющее средство для рук и мыла до 250 тыс. тонн и 55 тыс. тонн, соответственно.

В связи с распространением коронавируса спрос на медицинские маски в Иране за последние две недели вырос.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.

Число погибших от коронавируса нового типа (Сovid-19) по всему миру достигло 2620, число инфицированных превысило 79 300.