25 февр. 2020 г., 15:47
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В Иране заявили о готовности к производству 2 млн. масок в день

В Иране заявили о готовности к производству 2 млн. масок в день

Тегеран, 25 февраля, ИРНА – Министр промышленности, рудников и торговли Реза Рахмани во вторник сообщил о готовности к производству 2 млн. масок в день.

"В Иране есть потенциал для производства более 2 млн. масок в день", отметил он, добавив, что в эти дни производители моющих и гигиенических средств работают круглосуточно.
По его словам, ежегодно можно производить моющее средство для рук и мыла до 250 тыс. тонн и 55 тыс. тонн, соответственно.
В связи с распространением коронавируса спрос на медицинские маски в Иране за последние две недели вырос.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.
Число погибших от коронавируса нового типа (Сovid-19) по всему миру достигло 2620, число инфицированных превысило 79 300.

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