Замглавы минздрава Ирана заразился коронавирусом

"Хочу сообщить, что у меня коронавирус. Со вчерашнего дня у меня была температура, первоначальный анализ показал положительный результат", сказал во вторник Харирчи.

Харирчи добавил, что он уже начал лечение, и выразил надежду на то, что у него падает температура.

Ранее представитель министерства здравоохранения Киануш Джаханпур сообщил, что число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло 15 человек, выявлены 34 новых случаев заражения болезнью.

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