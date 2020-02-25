25 февр. 2020 г., 15:31
Journalist ID: 2177
News Code: 83690629
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Замглавы минздрава Ирана заразился коронавирусом

Замглавы минздрава Ирана заразился коронавирусом

Тегеран, 25 февраля. ИРНА — Заместитель министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи сообщил, что у него зафиксирован положительный результат на коронавирус.

"Хочу сообщить, что у меня коронавирус. Со вчерашнего дня у меня была температура, первоначальный анализ показал положительный результат", сказал во вторник Харирчи.
Харирчи добавил, что он уже начал лечение, и выразил надежду на то, что у него падает температура.
Ранее представитель министерства здравоохранения Киануш Джаханпур сообщил, что число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло 15 человек, выявлены 34 новых случаев заражения болезнью.
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