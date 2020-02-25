25 февр. 2020 г., 14:44
Journalist ID: 2388
News Code: 83690547
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Российские бизнесмены посетят иранский Керман

Российские бизнесмены посетят иранский Керман

Джирофт, 25 февраля, ИРНА - Главы организации промышленности, рудников и торговли юга Кермана Мослем Мараваджифрад заявил, что бизнес-делегация из России посетит Керман в течение следующих семи недель, чтобы проконсультироваться с фермерами и экспортерами.

«В связи с высоким потенциалом Кермана в области сельскохозяйственного производства, мы провели несколько встреч с Организацией по развитию торговли, чтобы привлечь рынки других стран», - указал он.

«Зная потребности российского рынка в сельскохозяйственной продукции на юге Кермана и проконсультировавшись с председателем и членами торговой делегации Российской Федерации, мы планировали, чтобы в течение следующих двух недель бизнесмены отправились на юг Кермана и встретились с экспортерами», - отметил чиновник.

По его словам, на встрече также будут участвовать руководители нескольких крупнейших сети магазинов страны.

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