Российские бизнесмены посетят иранский Керман

«В связи с высоким потенциалом Кермана в области сельскохозяйственного производства, мы провели несколько встреч с Организацией по развитию торговли, чтобы привлечь рынки других стран», - указал он.

«Зная потребности российского рынка в сельскохозяйственной продукции на юге Кермана и проконсультировавшись с председателем и членами торговой делегации Российской Федерации, мы планировали, чтобы в течение следующих двух недель бизнесмены отправились на юг Кермана и встретились с экспортерами», - отметил чиновник.

По его словам, на встрече также будут участвовать руководители нескольких крупнейших сети магазинов страны.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472